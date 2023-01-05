الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2023.. الرابط والخطوات وطرق السداد

مع بداية شهر يناير، تزداد رغبة المواطنين في الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023، فضلًا عن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يناير، التي أتاحت الشركة العديد من الطرق الإلكترونية لتسجيلها تيسيرًا على المواطنين، خصوصًا غير الراغبين في انتظار محصلي الشركة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، رابط وخطوات وموعد الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

أعلنت شركة الغاز عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز، والاستعلام عن فاتورة الغاز شهر يناير 2023، الأحد الماضي وتستمر حتى 20 من شهر يناير الجاري، من خلال عدة طرق سواء لشركتي «بتروتريد»، أو «ناتجاس».

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

وأتاحت شركة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر يناير 2023، من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الضغط هنا. اختيار المنطقة السكنية. إدخال رقم اليومية، والقطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والفرعي. الضغط على إدخال قراءة عداد الغاز ثم احتساب الفاتورة. أو الضغط على «استعلام المديونية»، لإظهار كافة الفواتير. يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو بالرقم القومي وسدادها أيضًا من خلال تطبيق بتروتريد على الهواتف المحمولة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس

وفيما يخص الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس لشهر يناير 2023، فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال موقع الشركة كالتالي:

- الدخول على موقع الشركة من خلال الضغط هنا.

- اختيار المحافظة والمنطقة.

- إدخال بيانات القطاع، والبلوك، والعمارة، والشقة، والتي تكون مدونة على العداد، وفي الفواتير القديمة.

- إدخال رقم العداد.

- ضغط على «استعراض الفواتير»، لمعرفة قيمة الفاتورة.

- اضغط على إدخال قراءة الغاز في حالة الرغبة في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.

طرق سداد فاتورة الغاز «بتروتريد» و«ناتجاس»

ووفرت شركات الغاز العديد من الطرق السهلة من أجل سداد فاتورة الغاز وهي:

- السداد الإلكتروني من خلال موقع الشركة.

- السداد من خلال تطبيق «بيتروميتر».

- من خلال خدمات فوري، أو مصاري، أو ممكن، أو ضامن، أو خدماتي، أو أمان، أو BEE.

- السداد من خلال فودافون كاش.

- السداد من خلال BM WALLET.

- انتظار محصل الشركة حتى يمر على المنازل.