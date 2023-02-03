خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد لشهر فبراير .. 7 طرق للسداد

مع بداية شهر فبراير الجاري، يحرص الآلاف من المواطنين على معرفة فاتورة الغاز شركة بتروتريد، حتى يتمكنوا من دفعها في الوقت المناسب، منعًا لتراكم الفاتورة، أو تطبيق غرامة تأخير عليهم، حيث يبدأون إدخال قراءة عداد الغاز المنزلي من 1 فبراير الجاري، حتى 20 من شهر فبراير الجاري، كما يمكنهم دفع الفواتير بعدة طرق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد، وكيفية الاستعلام عنها، وطرق السداد، فضلًا عن طرق إدخال قراءة العداد المنزلي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فاتورة الغاز شركة بتروتريد

وأتاحت الشركة، للمواطنين معرفة فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال العديد من الطرق، خلال الفترة من 1 حتى 20 فبراير الجاري، وذلك من خلال تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، والاستعلام عن الفاتورة، ثم دفعها بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة، منعًا لتراكم الفواتير وتراكم الغرامات.

الاستعلام عن فاتورة الغاز 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر فبراير 2023، سواء الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، بسهولة ويسر، من خلال 10 طرق كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال موقع الشركة من خلال الضغط هنــا. الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة بتروتريد من خلال تطبيق «بتروميتر» على الهواتف المحمولة. الاستعلام من خلال التليفون الأرضي الخاص بمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة. الاستعلام من خلال الرد الصوتي على رقم 09000727 من الهاتف الأرضي، أو المحمول على رقم 5727. الاستعلام من خلال فوري ومصاري وبي وممكن وأمان وضامن وخدماتي. الاستعلام من خلال انتظار محصل الشركة. الاستعلام من خلال ماكينات ATM لبنك مصر، أو الأهلي المتحد، أو بلوم. الاستعلام من خلال مكاتب البريد. الاستعلام من خلال الإتصال برقم 1122. الاستعلام من خلال محفظة بنك مصر، أو بنك الإسكندرية، أو QNB.

طرق سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد

ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز شركة بتروتريد، من خلال العديد من الطرق والمتمثلة في الآتي:

السداد عبر تطبيق «بيتروميتر».

السداد عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

السداد من خلال محفظة فودافون كاش.

السداد من خلال خدمات مصاري، وفوري وغيرها.

السداد من خلال محصل الشركة.

السداد من خلال محفظة BM WALLET.