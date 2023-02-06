لحظة انهيار مبنى في تركيا نتيجة للهزات الارتدادية «فيديو»

تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار مبني سكني نتيجة الهزات الارتدادية للزلازل، ما يظهر أن الهزات هي أخطر من الزلزال نفسه، إذ إنّها تعمل على خلخلة المتماسك.

أحياناً الهزات الأرتدادية للزلازل أخطر من الزلزال نفسه

فهي تعمل على خلخلة المتماسك

وزلزال #تركيا #سوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين يعتبر هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية#زلزال #هزه_ارضيه #سوريا #تركيا

مقطع متداول لإنهيار المباني للهزات الارتدادية pic.twitter.com/7LlERmDD5q — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 6, 2023

ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1541 قتيلا

ويعد زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث فجر اليوم، هو الأعنف منذ 1999 حيث بلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر وأعقبه 76 هزة ارتدادية.

وذكرت إدارة الكوارث في تركيا، ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا وإصابة 9733 شخص، وانهيار العديد من المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى جنوب البلاد، إضافة إلى أنّ السكان خرجوا من منازلهم إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة من الخوف والزعر.

وأرسلت الحكومة التركية فرق الإنقاذ وطائرات عسكرية تحمل الإمدادات لإمساعده ضحايا الزلزال، كما أمرت 10 ولاة من تركيا بمساعدة الولايات المتضررة.