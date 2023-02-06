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لحظة انهيار مبنى في تركيا نتيجة للهزات الارتدادية «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
09:50 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار مبني سكني نتيجة الهزات الارتدادية للزلازل، ما يظهر أن الهزات هي أخطر من الزلزال نفسه، إذ إنّها تعمل على خلخلة المتماسك.

ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1541 قتيلا

ويعد زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث فجر اليوم، هو الأعنف منذ 1999 حيث بلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر وأعقبه 76 هزة ارتدادية.

وذكرت إدارة الكوارث في تركيا، ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا وإصابة 9733 شخص، وانهيار العديد من المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى جنوب البلاد، إضافة إلى أنّ السكان خرجوا من منازلهم إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة من الخوف والزعر.

وأرسلت الحكومة التركية فرق الإنقاذ وطائرات عسكرية تحمل الإمدادات لإمساعده ضحايا الزلزال، كما أمرت 10 ولاة من تركيا بمساعدة الولايات المتضررة.

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بقلم أحمد عادل موسى