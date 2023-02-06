لحظة انهيار مبنى في تركيا نتيجة للهزات الارتدادية «فيديو»
كتب:
أحمد عادل موسى
09:50 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا
تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لانهيار مبني سكني نتيجة الهزات الارتدادية للزلازل، ما يظهر أن الهزات هي أخطر من الزلزال نفسه، إذ إنّها تعمل على خلخلة المتماسك.
أحياناً الهزات الأرتدادية للزلازل أخطر من الزلزال نفسه— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 6, 2023
فهي تعمل على خلخلة المتماسك
وزلزال #تركيا #سوريا الذي حدث فجر اليوم الاثنين يعتبر هو الأعنف منذ 1999 بلغت قوته 7.8 درجة وأعقبه 76 هزة ارتدادية#زلزال #هزه_ارضيه #سوريا #تركيا
مقطع متداول لإنهيار المباني للهزات الارتدادية pic.twitter.com/7LlERmDD5q
ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1541 قتيلا
ويعد زلزال تركيا وسوريا، الذي حدث فجر اليوم، هو الأعنف منذ 1999 حيث بلغت قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر وأعقبه 76 هزة ارتدادية.
وذكرت إدارة الكوارث في تركيا، ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا وإصابة 9733 شخص، وانهيار العديد من المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى جنوب البلاد، إضافة إلى أنّ السكان خرجوا من منازلهم إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة من الخوف والزعر.
وأرسلت الحكومة التركية فرق الإنقاذ وطائرات عسكرية تحمل الإمدادات لإمساعده ضحايا الزلزال، كما أمرت 10 ولاة من تركيا بمساعدة الولايات المتضررة.