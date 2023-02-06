مصر تقدم تعازيها إلى سوريا في ضحايا الزلزال

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أجرى اتصالا مع الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا، اليوم؛ لتقديم العزاء فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له الشقيقة سوريا اليوم.

اتصال بوزير خارجية سوريا

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنّ وزير الخارجية نقل إلى نظيره السورى قرار الحكومة المصرية بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

تمنيات للمصابين بالشفاء العاجل

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التمنيات بنجاح جهود الإنقاذ الجارية، والشفاء العاجل للمصابين، هذا، وأعرب وزير خارجية سوريا عن خالص الشكر والتقدير للدعم المصرى لسوريا في مواجهة تلك الكارثة.