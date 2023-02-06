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دقيقة صمت لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة حدادا على ضحايا الزلزال

كتب:

أحمد عادل موسى
06:29 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

ذكرت إدارة الكوارث الطوارئ التركية، في نبأ عاجل، أن أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يقفون دقيقة صمت حدادا على ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا.

بلغ قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال تركيا وسوريا في الساعات الأولي من صباح اليوم، ووصل قوة الزلزال إلى 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وأعقبه 76 هزة ارتدادية، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا، ومئات المباني والمنازل في العديد من المدن وقرى جنود البلاد.

1541 حالة وفاة في تركيا

وتسبب الزلزال في وفاة 1541 شخص مقتله في تركيا، و900 شخص في سوريا مع إصابة 888 شخص وسط مساعدات عالمية لسوريا وتركيا بعد تدمير الزلزال بعض المستشفيات في البلاد. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان في 1939، لافتا إلى أن الزلزال تسبب في انهيار نحو 2818 مبنى.

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