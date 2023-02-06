وفاة الفنان التونسي محمد ظريف عن عمر ناهز 72 عاما

أعلنت وسائل إعلام تونسية، وفاة الفنان التونسي محمد ظريف، والذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة عن شخصيته في فيلم «ولدي»، وذلك عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع كبير مع المرض.

محمد ظريف متعدد المواهب

الفنان محمد ظريف، كانت بدايتة القنية، من خلال الفرقة الوطنية بتونس، والتحق بإذاعة المنسير كمساعد انتاج، وعمل كمؤلف ووألّف مسلسل «يعجبكشي ..عجبكشي»، وعمل كمخرج إذاعي.

محمد ظريف شارك في العديد من الاعمال الفنية

شارك الفنان محمد ظريف في العديد من الاعمال الفنية، كان من أبرزهم فيلم «ريح السد»، عام 1985، والتي كانت تدور أحداثه حول شمسي نجار الخشب يعيش في مدينة صفاقس، وفي لحظة الاستعداد للزفاف علقت بذهنه حادثة طرد صديقه من قبل والده والضجة التى أثيرت حول هذا الطرد، وعاش هاشمي متمزقًا يشرد بذهنه في الماضي ويود أن ينأى بنفسه عن موضوع الزواج.

وشارك في بطولة فيلم «ريح السد»، خالد الكسوري، مني نور الدين، محمد ظريف، يعقوب بشيري، مصطفي عدواني، وكان من تأليف وإخراح نوري بوزيد.