رابط التقدم للدراسات العليا في قسم الإعلام بـ«آداب بنها»

أعلنت جامعة بنها عن فتح باب الدراسات العليا بقسم الإعلام بكلية الآداب ببنها لأول مرة للخريجين في تخصصات الإعلام المختلفة، من كل الجامعات والكليات لدرجة تمهيدي الماجيستير في برنامج الصحافة الإخبارية بنظام الساعات المعتمدة وحددت الجامعة رابط إلكتروني للتقديم.

«الوطن» تستعرض تفاصيل ورابط وكيفية التقدم للدراسات العليا في قسم الإعلام بـ«آداب بنها» في إطار خدماتها لقرائها.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سمية عرفات، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب في بنها، أن القسم لأول مرة يوفر الدراسات العليا، برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو عرب، عميد الكلية، ويقبل القسم خريجي كليات وأقسام الإعلام في مجالي الصحافة والإذاعة في مرحلة تمهيدي الماجستير.

مواعيد التقدم لبرنامج الدراسات العليا بقسم الإعلام آداب بنها

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن باب التقدم للدراسات العليا في قسم الإعلام في جامعة بنها مفتوح حاليا، وحتى يوم 14 فبراير الجاري، من خلال الرابط التالي:

http://mis.bu.edu.eg/benha_new/registration/pg_admission.aspx

وأشارت رئيس قسم الإعلام بـ«آداب بنها»، إلى أن التقدم متاح من خلال بوابة خدمات طلاب الدراسات العليا على موقع جامعة بنها، من خلال الخطوات التالية:

لتقدم للدراسات العليا ما يلي:

خطوات التقديم

- الدخول على الرابط التالي:

http://mis.bu.edu.eg/benha_new/registration/pg_admission.aspx

- الاطلاع على البرامج وشروط التقديم عن طريق الضغط على البرامج والشروط ثم اختيار الكلية

- تحميل ملفات البرامج والشروط وفتح الملف

- تسجيل بيانات الطالب الجديد من خلال الضغط على «لينك» تسجيل جديد

- اختيار كلية الآداب قسم الإعلام.

- ملء البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، ومن أهمها البريد الإلكتروني وكلمة المرور للتواصل مع الطالب وإبلاغه برفض أو قبول طلب.

- حفظ الخطوات السابقة بالضغط على «حفظ».

- الضغط على رجوع أو إدخال «اللينك» مرة أخرى في المتصفح لتسجيل الدخول لاستكمال البيانات بكتابة الإيميل وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول.

- ملء البيانات الخاصة بالعنوان ووسائل الاتصال ثم بيانات المؤهل والكلية.

- اختيار بيانات الدرجة المراد التسجيل عليها.

- الدخول على حفظ ثم متابعة التسجيل على الصفحة ورفع المستندات المطلوبة.

- بعد رفع المستندات يجرى الضغط على استمارة التسجيل وتفعيلها بسداد الرسوم عن طريق موقع التحصيل الإلكتروني ثم طباعة الاستمارة، لتقديمها للكلية والتوجه للكلية في حالة القبول لتقديم المستندات والاستمارة ومظروف التقديم يدويا، واستيفاء الإجراءات بمكتب الدراسات العليا بالكلية وتسليم الطلب.