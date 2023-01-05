رابط الاشتراك في الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي بجامعة بنها 2023

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم للدورة الجديدة لمكافأت النشر الدولي والإستشهادات المرجعية الخاصة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لمدة شهر حتى نهاية يناير الجاري.

وحددت الجامعة رابط التقدم للدورة الجديدة، ومواعيد التقدم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

«الوطن» تستعرض رابط الاشتراك في الدورة الجديدة لمكافأت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية في جامعة بنها دورة يناير 2023، وموعد التقديم وكيفية التقدم.

موعد التقدم لدورة لمكافأت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وافق على فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لدورة يناير 2023، للحصول على حوافز النشر الدولي، وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation لمدة شهر حتى نهاية يناير الجاري.

رابط التقدم لدورة لمكافأت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن التقدم لدورة مكافأت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية دورة يناير 2023 متاح من هنـــــــــــــــا

https://bu.edu.eg/e-services/BU_SRS_Program.php

وأشار نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن التقديم على الرابط يتم باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي، ونفس كلمة المرور الخاصة بالصفحة الشخصية لعضو هيئة التدريس على موقع الجامعة.

ولفت «الجيزاوي» إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة هي المنشورة خلال عامين 2021 و2022، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات، طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar.

محاذير للمتقدمين

ونوه نائب رئيس جامعة بنها، إلى أنه يوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافأت برامج دعم البحث العلمي للجامعة، كل من يحتوي حسابه على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، أن برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لهيئة التدريس وشباب الباحثين، تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين، وتأثر على التصنيف العالمي لجامعة بنها، في التصنيفات الدولية والإقليمية المتخصصة.