أسعار القطن اليوم في المحافظات.. «جيزة 96» بـ8400 جنيه

شهدت أسعار القطن، اليوم، في المحافظات ارتفاع للبعض من أصنافها، وفقا لما تم تداوله من خلال المزادات العلنية التي أجريت بمحافظات مصر، اليوم الاثنين.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات صعد فيها صنف قنطار القطن جيزة 96 وصنف جيزة 94 بشكل ممتاز، كما سجل سعر قنطار القطن التالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ8400 جنيه.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 6400 حتى 6850 جنيها.

- بينما قفز سعر قنطار القطن جيزة 94 من 6550 جنيها حتى 7050 جنيها.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 92 ما بين 6400 حتى 6600 جنيه.

- كما استقر سعر قنطار القطن جيزة 86 ما بين 6250 حتى 6500 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والتوريد

وأشار أبوالبزيد، إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات قد سجلت تداول واسع التوريد إلى الشون المخصصة لذلك رغم هطول الأمطار في عدد من المحافظات، مؤكدا أنّ ما تم توريده حتى الآن من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول بلغ مليون و910 آلاف قنطار قطن.