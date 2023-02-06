رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة «عاملة ايه» (فيديو)

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيته الجديدة «عاملة ايه» باكورة شركة إنتاجه الجديدة.

ونشر رامي جمال، الأغنية، وعلق عليها: «عاملة إيه أغنيتي الجديدة حاليا على يوتيوب، كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وتوزيع وميكس وماستر الهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتصميم الفيديو أحمد بدر، سوشيال ميديا رضوى».

رامي جمال يروج لأغنية عاملة ايه

وروج الفنان رامي جمال، أمس، لأغنيته الجديدة «عاملة إيه»، بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه: «استنوا أغنيتي الجديدة عاملة إيه بكره 6 فبراير على قناتي الرسمية بيوتيوب، دي أول خطوة ليا من إنتاج شركتي دعمكم وحبكم هما اللي يفرقوا زي ما دائما كانوا فارقين».