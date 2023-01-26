جورج وسوف يبدأ التحضير لأغنية يهديها لروح نجله «وديع»

بدأ الفنان جورج وسوف التحضير لأغنيته الجديدة التي يهديها خصيصا لروح نجله «وديع»، الذي رحل عن عالمنا في 7 يناير، بعد عملية جراحية في المعدة سببت مضاعفات ونزيف أدى إلى الوفاة.

ويعيش الفنان جورج وسوف حاليا، حالة من الحزن الشديد علي رحيل نجله «وديع»، ما اضطره إلى إلغاء جميع حفلاته والتزماته الفنية لمدة شهرين، حدادا على وفاة نجله الذي كانت تربطهما علاقة قوية.

تحضير أغنية جديدة

قرر «وسوف» خلال فترة ابتعاده عن الوسط الفني، أن يحضر أغنية جديدة يهديها لروح نجله الراحل، حسبما ذكر البيان الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي قال فيه: «بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء، موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير».

أحدث ظهور لـ جورج وسوف

وكان أحدث ظهور للفنان جورج وسوف عقب وفاة نجله، خلال صورة نشرتها الفنانة بدرية طلبة، في أحد الفنادق بالرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت تبدو على ملامحه علامات الحزن الشديد والتعب.