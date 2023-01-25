جورج وسوف يعتذر عن إلغاء حفلات يناير وفبراير.. ويحضر أغنية لنجله الراحل وديع

اعتذر الفنان جورج وسوف، عن عدم إحياء الحفلات التي اتفق عليها مسبقا في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كان مقررا إحياؤها في شهري يناير وفبراير، نظرا للظروف التي يمرّ بها منذ وفاة نجله «وديع».

جورج وسوف يشكر كل من واساه

ووجّه جورج وسوف، في بيان صادر عن مكتبه منذ قليل، الشكر لكل من واساه في مصابه، ووقف إلى جانبه في ألمه، متابعا: «الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعدا مع أغنية لابنه الراحل وديع».

وسوف يشكر متابعيه

وأوضح وسوف في البيان، أنّه سيستأنف عمله مع نهاية فبراير المقبل، موجّها محبته لمتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، طالبا من الله أن يبعد المصائب عن الجميع.

وكانت مايا مطر، مديرة أعمال الفنان السوري جورج وسوف، أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ ما تردد بشأن اعتزال «أبو وديع» حزنا على وفاة نجله، عارية تماما عن الصحة.