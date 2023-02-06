توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، مقسمة على 6 مواد دراسية، في الترم الأول، ويتم إضافتها إلى مجموع الترم الثاني، لينتج عنها مجموع السنة الدراسية كاملة للشهادة الإعدادية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ل الوطن أن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023، كان على 6 مواد دراسية، ومجموعها الكلي 140 درجة في الترم الأول، وجاءت مقسمة كالآتي.

- اللغة العربية ودرجاتها 40 درجة.

- اللغة الإنجليزية ودرجاتها 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20 درجة.

- الجبر ودرجته 15 درجة.

- الهندسة ودرجاتها 15 درجة.

- العلوم ودرجة 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 مواد غير مضافة

وأضاف حسن أن هناك 4 مواد لا تضاف للمجموع بالترم الأول، وهي مواد أساسية للنجاح والرسوب، ويجب على الطالب النجاح فيها، ولكن لا تضاف إلى المجموع، وجائت مقسمة كالآتي:

مادة التربية الدينية، ودرجاتها 20 درجة، والحاسب الآلي «الكمبيوتر»، ودرجته 10 درجات، والتربية الفنية، ودرجاتها 10 درجات، والتربية الرياضية، ودرجاتها 20 درجة، مشيرًا إلى أن مجموع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية تضاف إلى مجموع الفصل الدراسي الثاني.