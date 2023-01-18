توزيع درجات امتحان العربي الصف الثالث الإعدادي 2023

يرغب الكثيرون من طلاب الشهادة الإعدادية، في معرفة توزيع درجات امتحان العربي الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والذي انطلق اليوم في عدد من المحافظات.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم امتحانات نصف العام في مادة اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية، في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

توزيع درجات امتحان العربي الصف الثالث الإعدادي

ووفقا للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، توزع درجات امتحان العربي الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 كالتالي:

- التعبير (الوظيفي والإبداعي): 7 درجات.

- القراءة (القصة والقراءة المتعددة): 9 درجات.

- النصوص: (النثر والشعر): 10 درجات.

- النحو: 10 درجات.

- الخط: درجتان.

- الإملاء: درجتان.

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية : 40 درجة.

امتحان العربي الصف الثالث الاعدادي ..الأسئلة واضحة ومن المنهج

وفي نفس السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنها لم تتلق أي شكاوى خاصة من امتحانات الشهادة الإعدادية، وأن الأسئلة جاءت واضحة وشاملة لجزئيات المنهج ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعة، وتدرجت من السهولة إلى قياس المستويات العليا.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أن الوقت المحدد لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي مناسب مع الأسئلة والمراجعة، مشيرا إلى أن متحان اللغة العربية، جاءت واضحة، وفي 4 صفحات على وجهي الورقة، ومنسقة بشكل جيد، والطباعة جيدة.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية كانت تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية، للتأكد من سير الامتحانات دون أي معوقات أو مشاكل تعوق سير الامتحانات.