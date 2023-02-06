بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية في الغربية الأربعاء المقبل 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2022 - 2023 يوم الأربعاء المقبل، ولمدة 15 يوما، بما في ذلك أيام الجمع، ويتم تقديم الطلبات يوميا مع سداد الرسوم المقررة.

فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بداية من يوم الأربعاء المقبل، ولمدة 15 يوما، حتي أيام الجمع، داخل الإدارات التعليمية العشر، وتم تخصيص أماكن لتلقي تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب.

وأضاف «حسن»، أنه يتم قبول التظلمات بعد قيام الطالب أو ولي الأمر بتقديم طلب وسداد الرسوم المقررة وقيمتها 35 جنيها عن كل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقي التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور، لافتا إلى أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، لفحص التظلمات، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

أماكن تلقي التظلمات

- إدارة شرق طنطا التعليمية، بمسرح مدرسه ناصر الثانوية الزراعية، الكائنة بشارع محب بطنطا.

- إدارة غرب طنطا التعليميه بدوان الإدارة طنطا شارع النحاس.

- إدارة شرق المحلة التعليمية مدرسة عبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات، الكائنة في شارع شكري القواتلي بجوار الإدارة.

- إدارة غرب المحلة التعليمية مدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية مقر التعليم الفني أمام المستشفى العام.

- إدارهة بسيون التعليمية مسرح الإدارة الكائنة بشارع 23 يوليو أمام محكمة بسيون.

- إدارة قطور التعليمية مدرسة السادات الإعداديه بنات، في شارع المدارس بجوار الأدارة التعليمية.

- إدارة السنطة التعليمية مدرسة السنطة الإعدادية المهنية بنات، الكائنة بمدينة السنطة بجوار محطة القطار.

- إدارة زفتى التعليمية مدرسة زفتى الإعدادية المهنية، بشارع الجيش بجوار مجلس المدينة.

- إدارة سمنود التعليمية بمدرسة القاضي بكار الابتدائية، خلف كنيسة الشهيدين أمام مدرسة التحرير.

- إدارة كفر الزيات التعليمية، بمدرسة كفر الزيات بنين بجوار البوسطة القديمة، خلف مجلس المدينة.