اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2023 بنسبة نجاح 87%.. ظهرت الآن

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2023 الفصل الدراسي الأول 2023 «إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية، للعام الدراسي 2022- 2023م» بنسبة نجاح 87% للإعدادي العام، و87.8 % للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2023

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2023 بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8% للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة، ويبلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة .

عدد طلاب الشهادة الإعداية 2023

وأضاف شعبان، أنّ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة نجح منهم 107 آلاف و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%، وعدد طلاب الإعدادية المهنية 1.546 طالب وطالبة نجح منهم 1.522 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.8%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

وقدّم خالص التهاني القلبية لطلاب الشهادة الإعدادية ولأسرهم، متمنيًا لهم النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وفي حياتهم المستقبلية.