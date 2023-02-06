رئيس تحرير الأهرام ويكلي لـ أحمد الطاهري: السعودية قامت بدور تاريخي في ثورة 30 يونيو

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الدور السعودي لم يأخذ حقه الآن في كتابه التاريخ بشأن ثورة 30 يونيو لأن ما قامت به المملكة في هذا الوقت كبير وتوصلت لرؤية كانت مفاجئة لأطراف كثيرة لا تجيد قراءة المشهد حول العلاقات المصرية السعودية، وموقف الرياض من جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي.

وأوضح «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن ما قام به الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين في هذا التوقيت كان خطوة تاريخية ساهمت في تشكيل المنطقة على ما هي عليه، ولولا هذا الدعم لتعرضنا لكثير من العثرات أمام المجتمع الدولي الذي كان مجيشا ضد تحرك الشعب المصري، ويجب أن يأخذ هذا الموقف الكثير من الدراسة والبحث والتقيم.

رؤية سعودية

وأشار رئيس تحرير الأهرام ويكلي إلى أنه كانت هناك رؤية سعودية تقوم على انتهاء الدور الوظيفى لجماعات الإسلام السياسي في العلاقات الدولية، وما حدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وهزيمة القاعدة كان لا بد أن يتبعه تحول في المواقف الدولية، ولكن استمرار جماعات الإسلام السياسي في أداء دورها بهذا الشكل شكل تهديدا كبيرا للدولة الوطنية.