المسـتريح «الطماع موجود.. النصاب بخير».. حكم رادع بحق آخر حلقات سلسلة المستريحين (ملف خاص)

فى مايو 2022، بأقصى صعيد مصر، فى محافظة أسوان تحديداً، برزت ظاهرة غريبة على هذا المجتمع الطيب الهادئ، هى ظهور مستريح يستولى على أموال المواطنين بزعم منحهم فوائد أكبر من البنك، كان المتهم مصطفى فتحى الشهير بـ«مستريح أسوان» أو «مصطفى البنك» الذى كان فى ذلك الوقت أشهر شخص فى أسوان، ولم يخطر على بال أهالى المحافظة المتعاونين معه أنه «يستثمر فى أحلام الطامعين»، بعدما سحر الرجل أعينهم بنهر من الأموال.

لم تمر سوى أسابيع على شيوع الظاهرة فى أسوان، حتى انكشفت حقيقة الرجل، وكان مجرد حلقة جديدة فى سلسلة المستريحين، «ابن كار» كان يعرف جيداً كيف يستولى على أموال الساذجين والطامعين، وتمكن من النصب على المئات، ليتحول حلمهم بين عشية وضحاها إلى كابوس، وتصبح الأمنيات لعنات، ويضيع «شقا العمر» فى زوبعة فرار المستريح، لكن أجهزة الأمن كانت له بالمرصاد فى مهمة انتهت بضبطه واستشهاد عدد من قيادات ورجال الأمن فى حادث مرورى، عقب مطاردته فى جبال إدفو بأسوان.

وأمس الأول، أصدرت محكمة جنايات قنا حكماً بالسجن على «مصطفى البنك»، الشهير بـ«مستريح أسوان» 15 سنة، وغرامة 50 مليون جنيه، كما حكمت على المتهم عبدالظاهر الحصاوى بـ15 سنة، وعلى أولاده وأشقائه بالحبس سنة، والمتهم مصطفى النجار بـ15 سنة وغرامة 20 مليون جنيه، وذلك بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بطريقة غير مشروعة. وبصدور الحكم تنتهى حلقة جديدة من حلقات «المستريح» الذى ظهر قبل 15 عاماً لأول مرة فى صورة نصاب بالصعيد، وكان يدعى أحمد مصطفى، الشهير بـ«أحمد المستريح»، وهو أحد رجال الأعمال الذى اتُّهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من 30 مليون جنيه، ومن هنا أُطلق على النصابين «المستريح» أسوة به.