«الأهرام للدراسات السياسية» لـ أحمد الطاهري: مصر والسعودية وحدة استراتيجية واحدة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر والمملكة العربية السعودية تحركان إقليما واحدا وفقا لدور مشترك متكامل؛ المقوم الأول له هو الوحدة الاستراتيجية الواحدة على المستوى الأمني والجغرافي، وهما دولتين جارتين يفصل بينهما البحر الأحمر، ومصادر التهديد التي تواجههما واحدة.

مصر والسعودية دولتان مهمتان في الإقليم

وأوضح «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر والمملكة العربية السعودية دولتان مهمتان في الإقليم ومسؤولان بشكل كبير عن تحديد شكل وسياسيات الإقليم، ومن الطبيعي أن يتعاملا مع مصادر التهديد للإقليم بوصفها مصادر مشتركة.

العلاقة العربية مع النظام العالمي

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية، وحدة استراتيجية واحدة، ومصادر التهديد واحدة، وأمن المضايق المائية والممرات البحرية أصبح محل نقاش في الأمن الدولي لأنها جزء من مجال حركة القوى الدولية والإقليمية، لافتا إلى أن البلدين يتكاملان في الرؤية وشكل الإقليم أيضا، بالإضافة إلى إن كل منهما يمثل جزءا من وحدة الآن أصبحت تحكمهما رؤية متطابقة فيما يتعلق بالعلاقة العربية مع النظام العالمي.