فايز فرحات: الحديث عن استخدام السلاح النووي لم يعد من المحرمات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ ضم المناطق الـ4 لروسيا مرحلة فاصلة في مسار الحرب، لأسباب عديدة، منها تحول المناطق إلى جزء من السيادة الروسية، ولكن هذا الأمر يخلق عبئا على روسيا لحمايتها: «ماذا لو لم تستطع روسيا توفير الحماية وبخاصة أن بوتين بشّر هذه المناطق بأنهم عادوا إلى هويتهم الأصلية ودولتهم الأم ومسارهم الطبيعي داخل روسيا».

أسئلة عديدة يطرحها ضم المناطق الأربعة لروسيا

وأضاف في حواره ببرنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد: «إذا فشلت روسيا في حماية هذه المناطق والدفاع عنها، فإن هذا الأمر يدفع إلى نمو تيار داخل هذه المناطق ضد روسيا، وهل هذا الوضع يفرض على روسيا استخدام العنف داخل هذه المناطق».

تطورات محتملة

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن انضمام هذه المناطق إلى روسيا يفتح المجال أمام تطورات محتملة، كما أن تلك المناطق ستصبح مسرحا للعمليات العسكرية الأوكرانية، إذ تستخدم السلاح داخل هذه المناطق ضد القوات الروسية المتواجدة هناك.

وأشار إلى أن هناك طلب داخل الاتحاد الأوروبي بوجود تنسيق عسكري، حيث أصبح يتعامل مع سيناريو حرب، بسبب الحديث عن استخدام السلاح النووي، وبخاصة في ظل وجود تيار يتحدث عن ضرورة روسيا للسلاح النووي.

وأكد أن السلاح النووي أصبح على الطاولة ولم يعد الحديث عنه من المحرمات، وبخاصة أن بوتين أشار في غير مناسبة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي أكثر من مرة في تاريخها.