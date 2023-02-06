مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بطنطا

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار حال عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بالقرب من مزلقان الجميل، بمدينة طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب، أسفل عجلات القطار، بالقرب من منطقة مزلقان الجميل، بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بالقرب من منطقة مزلقان الجميل.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.