مصرع عامل أسفل عجلات القطار في أوسيم

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات القطار بسبب عبوره من معبر غير شرعي، بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، جرى نقل جثمانه إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة باصطدام قطار بشخص، ولقى مصرعه في الحال.

على الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، التوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة أشلاء لعامل 50 سنة، بسبب عبوره من معبر غير شرعي، اصطدم به القطار الآتي من إيتاي البارود في اتجاه بشتيل، تم نقل الجثة إلى مستشفى أوسيم، ولا يوجد توقف لحركة القطارات.

محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.