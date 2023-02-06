«الصحة»: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مستمرة بشكل مجاني

وجه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدًَا أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار مستمرة بشكل مجاني دون أي أعباء مالية على المواطنين.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال المتحدث الرسمي للوزارة الصحة إنه يمكن للمواطن الاستفادة من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال الخط الساخن الذي تم تدشينه 15300، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية والفنية للرد على المواطنين واستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة.

كيفية التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه منذ إطلاق المبادرة أجرى أكثر من مليون ونصف المليون عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وساهمت المبادرة بشكل كبير في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي وذلك وفقا للقدرة الاستيعابية لكل مستشفى مع تحويل الحالات بين القطاعات المختلفة لتقديم الخدمة.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية كبيرة بالتسجيل عبر موقع مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أو الاتصال عبر الخط الساخن والسير نحو التعليمات التي تملى على المواطن، مشيرا إلى التوجيهات من القيادة السياسية بتسهيل المهمة على المواطن في الحصول على الخدمة الطبية بشكلٍ متكامل.