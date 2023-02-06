مستشار الرئيس: تكلفة عمليات قوائم الانتظار تقترب من 16 مليار جنيه

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن تكلفة عمليات مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار تقترب من 14 مليار جنيه، مشيرًا الى أن كل عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتم بأعلى جودة «جودة العمليات مافيش فيها أي تهاون أو فصال».

وتابع مستشار الرئيس بأنّ المريض بعد العملية الجراحية التي تمت من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار يحصل على كارت للمتابعة؛ للتأكد من نجاح العملية، ومتابعة العلاج الطبي بعد الجراحة، وهذه من أهم الخطوات التي وضعها القائمون على المبادرة.

مشاركة 421 مستشفى في المبادرة

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، لـ«الوطن»، أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار شارك فيها العديد من المستشفيات المختلفة وقرب عددٍ المستشفيات المشاركين فيها نحو 421 مستشفى، تشمل «الجامعية، التعليمية، التأمين الصحي، القطاع العلاجي التابعة للشرطة والقوات المسلحة، الخاصة، والمؤسسة العلاجية».

وأشار مستشار الرئيس إلى وجود منظومة متكاملة تعمل علي اتاحة الفرص وتوفير الأماكن للقضاء علي قوائم الانتظار، مؤكدًا أن المًواطن خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لا يتحمل أي أعباء مالية هي مجانية بشكل كامل.

استمرار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتابع عوض تاج الدين، بأنّه على رغم من جائحة فيروس كورونا، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على استمرار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، رغم أن جائحة كورونا أربكت أقوى النظم الصحية على مستوى العالم، لكن هذه المبادرة استمرت في تقديم الرعاية الصحية وتم عمل ممرات حتى لا يحدث خلط بين المرضى خلال الجائحة بين مصابى كورونا وبين مرضى العمليات الجراحية.