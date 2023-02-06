أحمد داود يستعرض في «الكونتينر» مراحل تصنيع الملابس: المكنة طلعت قماش

«المكنة طلعت قماش»، كانت الكلمة الأبرز لما عرضه الفنان أحمد داوود، حيث استعرض إنجاز شركة چيد تسكتايل والتي تقوم بصناعة ملابس من أفضل الماركات العالمية على أرض محافظة الإسماعلية.

وأوضح «داوود»، خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» المذاع عبر فضائية «ON» أن هذه المنتجات من القطن المصري وتحمل شعار «صنع في مصر»، مشيرا إلى أن مصنع «چيد» يصنع كافة أنواع الملابس الجاهزة من أرقى الماركات العالمية، لافتًا أن المصنع يبدأ من الخيط انتهاءً بصناعة «الهودي».

آلية عمل تصنيع الملابس

وشاهد «داوود»، ماكينات المصنع واستمع لشرح المهندس محمد صبري والذي شرح آلية عمل مصنع النسيج والذي يبدأ بالخيوط القطنية التي تحول الخيوط لأقمشة ذات جودة عالية مصنوعة من القطن المصري.

العمل في قسم الصباغة

وأبدى «داوود»، إعجابه بآلية عمل المصنع والتي تستلم الخيوط وتخرجها قطعة ملابس كاملة، كما استعرض قسم الصباغة والذي يستلم الأقمشة الخام ويقوم بصباغتها حسبما شرح هيثم مصطفى شوشة، مسؤول بالمصنع، حيث تٌصبغ الأقمشة على درجة حرارة تبلغ 130 درجة ويبقى داخل المصبغة لمدة 8 ساعات بناء على اللون المطلوب من العميل.

وأشاد «داوود»، بمحطة معالجة المياه والتي أقامها المصنع من أجل معالجة المياه الناتجة عن عملية الصباغة حفاظًا من الشركة على البيئة.