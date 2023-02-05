أحمد داوود في «الكونتينر»: مصانع «موبيكا» تصدر كراسي السيارات للخارج

استعرض الفنان أحمد داوود حكاية شركة مصرية تنتج وتصدّر أكثر جزء يُستخدم في السيارات لأكبر الأسواق العالمية، في حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON، فمصنع «موبيكا» يصدر كراسي السيارات للخارج.

داوود: الإنسان العادي يقضي نحو 5 سنوات من عمره في السيارات

وقال داوود: «الكونتينر به أكثر من مكون أساسي للسيارات، الإنسان العادي يقضي نحو 5 سنوات من عمره في السيارات، منذ صغرنا نلعب وننام ونأكل ونشرب في السيارة، وعندما نكبر، فإننا نعيش قصة حبنا في السيارة أيضا».

موبيكا تصنع جزءا مهما للغاية نصنعه ونصدره للخارج

وأضاف الفنان: «نستورد السيارة من الخارج، لكن هناك جزء مهم للغاية نصنعه ونصدره للخارج، لدينا مصانع موبيكا التي تعمل في أشياء كثيرة مثل الأساسات المكتبية».

وتابع أن هذه المصانع منها مصنع في منطقة السادس من أكتوبر مرتبط بالسيارات، يعمل به عمال وفنيون على أعلى مستوى من أجل تصنيع أكثر جزء نستخدمه في السيارات المستوردة، وهي كراسي السيارات.