أحمد داود يستعرض في «الكونتينر» مراحل تصنيع كراسي السيارات بـ«موبيكا»

استعرض الفنان أحمد داود، حكاية شركة موبيكا المصرية التي تنتج وتصدر أكثر جزء يُستخدم في السيارات لأكبر الأسواق العالمية، في حلقة اليوم، من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON، حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 40 دولة على مستوى العالم.

وأبرز داود عجلة ضخمة بالمصنع، قائلا: «هذه العجلة تدور طول اليوم، وتقف في كل مرحلة من مراحل حقن الفوم، حركتها ممكن تضبط عليها الساعة».

وأضاف الفنان: «هنا تحدث أهم خطوة من خطوات تصنيع الكرسي، جسم الكرسي الذي يتم تركيبه على الهيكل، اول مرحلة يتم رش الفوم، ثم ياتي الدور على تركيب الاكسسوارات، وهناك مرحلة الحقن، وبعدما يخرج جسم الكرسي من القالب يتم ختمه باسم العميل وتاريخ إنتاجه، ثم يأتي الدور على مرحلة القص والصنفرة لإزالة كل الزوائد».

وتابع، أن آخر مرحلة للفوم، هو أن يحصل على الهواء لأنه مضغوط من القوالب، حتى نصل إلى الجزء المرئي من الكرسي وهو الكسوة الخارجية، حيث لا بديل عن العامل البشري في هذه الخطوة، وهناك فريق كامل يشرف على الكسوة، كما يتم (كي) الكرسي قبل أن يدخل مرحلة الاختبارات النهائية.