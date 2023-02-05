«الكونتينر» يبرز أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في شركة موبيكا المصرية

استعرض الفنان أحمد داود، حكاية شركة موبيكا المصرية التي تنتج وتصدر أكثر جزء يُستخدم في السيارات لأكبر الأسواق العالمية، في حلقة اليوم، من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON.

وأبرز داود، خطوات تصنيع كراسي السيارات، التي كان أولها تصنيع المواسير، حيث يتم تقطيعها بواسطة الماكينات، حتى تكون جاهزة للخطوات التالية، وذلك بأحدث ماكينات التقطيع في العالم كله.

وقال المهندس حسين سلام مدير مصنع شاسيهات السيارات: «لدينا ماكينات نصف أوتوماتيك، وأصبح العالم يغذي المقاس ويقوم بإدخال الماسورة ويضغط على دواسة للحفاظ على الأمان».

وأضاف: «الماسورة بعد التقطيع لا تحتاج إلى تجليخ أو أي عملية أخرى مثلما كان يحدث في الماضي، وبعد نهاية مرحلة التقطيع يأتي الدور على مرحلة التكويع، حيث ندخل الداتا على الكمبيوتر من أجل الحصول على الشكل الذي نطلبه ونراجع الأجزاء والأشكال المختلفة، للحصول على مواسير مختلفة الانواع ما بين دائرية ومربعة ومستطيلة».