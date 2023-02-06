مشهد مبكي لمسن ينتظر خروج أهله من تحت أنقاض زلزال سوريا

مشهد مؤثر، من بين المشاهد التي جاءت في زلزال تركيا وسوريا الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مؤثرة لمسن ينتظر ذويه تحت الأنقاض، في ديار بكر بدولة تركيا في ظل بحث فرق الإنقاذ على أقاربه وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المسن والدعاء له بإيجاد أقاربه.

حالة يرثى لها في ظل كارثة الزلزال

وبدا الرجل المسن في حالة يرثى لها حيث جلس واضعا يديه حول رأسه تارة، ويديه على عينيه تارة أخرى، منتظرا خروج أقاربه الذي انهار بيتهم بعد زلزال بقوة 7.8 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال دولة سوريا.

ارتفاع أعداد الوفيات

وذكرت وزارة الصحة السورية، أن عدد الوفيات حتى الآن بسبب الزلزال وصل إلى 1083 شخصا، فيما وصلت أعداد الوفيات في تركيا إلى 1651 شخصا في أسوء زلزال يضرب تركيا منذ عشرات السنوات وسط إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحداد في البلاد لمدة أسبوع على أرواح الوفيات.

تعليق منظمة الصحة العالمية على الإصابات

وتعرضت سوريا وتحديدا في منطقة لواء إسكندرون إلى زلزال بقوة 7.7 درجات فجر اليوم الإثنين ثم ضرب زلزال آخر بقوة 6.4 درجات منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعلقت منظمة الصحة العالمية في بيان لها مساء اليوم الاثنين قائلة: «الأرقام الأولية عن ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا سترتفع بشكل كبير»، في الوقت الذي علقت وزارة الصحة التركية على الانهيارات في البلاد، قائلة: «تم انهيار 3471 مبنى في أقوى زلزال منذ نحو قرن».

مساعدات تونسية مصرية لمنكوبي الزلزال

وفي سياق مواز، وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا عقب الزلزال، كما قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعازي إلى شعب وحكومة سوريا وتركيا، مبينا أن مصر مستعدة لتقديم المساعدات.