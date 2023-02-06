عزة مصطفى: ما حدث بعد زلزال تركيا أمر مرعب.. قلوبنا مع كل الأهالي هناك

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن أرقام ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا تزيد من وقت لآخر على مستوى الوفيات والإصابات، متابعة: «فيه ناس كتير شعرت بالزلزال اللى حصل».

عزاء الرئيس للشعبين السوري والتركي

وأوضحت مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم العزاء للشعبين السوري والتركي وأعلن استعداد مصر لتقديم المساعدة، مضيفة: «ما حدث بعد الزلزال شيء مرعب وقلوبنا مع كل الأهالي من الشعب في سوريا وتركيا، والخارجية المصرية تتابع الجاليات المصرية الموجودة في البلدين وستعلن الأخبار فور وصولها».