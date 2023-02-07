8 محافظات في قائمة الأكثر برودة اليوم.. بينها المنيا وسوهاج

تشهد المحافظات اليوم الثلاثاء موجة من الصقيع ونشاطًا للرياح؛ مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصة في محافظات شمال الصعيد، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى أقل من 5 درجات، وهي الأقل خلال أسبوع، وتصل سرعة الرياح إلى 32 كيلو مترًا في الساعة، ونستعرض في السطور التالية 8 محافظات و3 مدن هي الأكثر برودة اليوم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

المحافظات الأكثر برودة اليوم الثلاثاء

وجاءت المحافظات الأكثر برودة، وفقا لدرجات الحرارة في طقس اليوم كالتالي: سجلت الصغرى في الفيوم 6 درجات، المنيا 4 درجات، أسيوط 4 درجات، سوهاج 5 درجات، الوادي الجديد 4 درجات، بني سويف 6 درجات، قنا 7 درجات، الأقصر 7 درجات.

المدن الأكثر برودة في حالة الطقس اليوم

كما سجلت عدة مدن درجات حرارة أقل من 5 درجات، وهي: «سيوه 5 درجات، نخل واحد تحت الصفر، كاترين 2 تحت الصفر».

ومن المتوقع أن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار رعدية تصل نسبتها إلى 60% على مدار اليوم، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بتوخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة.

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة لليوم الثاني علي التوالي على كافة الأنحاء؛ وتنخفض درجة الحرارة الصغرى على القاهرة دون 10 درجات، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتستمر سرعات الرياح علي مسطح البحر المتوسط تكون أكبر علي السواحل الشرقية لتصل إلي 25 عقدة، وعلى إثرها ترتفع الأمواج حتى 5 أمتار.

كما تبقي فرص الامطار قائمة وموجودة طوال ساعات الليل حتي نهاية يوم الثلاثاء في السواحل الشمالية والدلتا.