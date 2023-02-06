متى يحق للموظف الحصول على بدل مقابل نقدي للإجازات؟ «المالية» تجيب 

أكدت وزارة المالية أنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على بدل لمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، وتمثل قيمة ما يستحق للموظف عند انتهاء الخدمة مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، أو مقابل رصيد الإجازات المرحلة في حدود الثلث على الأكثر وذلك بعد مضى ثالث سنوات.

وقالت المالية، في تقرير الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل لمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

ضوابط صرف بدل لمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية

- بيان معتمد من السلطة المختصة بالموافقة على صرف رصيد الإجازات المعد من قسم أو إدارة الموارد البشرية.

- إقرار موثق بالشهر العقاري بتنازل المستحقين عن أية دعاوى قضائية في حالة قيامه برفع دعاوى قضائية للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

- في حالة الصرف بموجب حكم قضائي يجب إرفاق الحكم القضائي بأحقية الموظف في صرف رصيد الإجازات الاعتيادية، مذيل بأصل بالصيغة التنفيذية، ومرفق معه خطاب عدم الممانعة من هيئة قضايا الدولة.

- في حالة الصرف بموجب قرار توصية من لجنة فض المنازعات يجب إرفاق قرار التوصية مدن لجنة فض المنازعات معتمد من السلطة المختصة دون غيرها.

- إعلام وراثة شرعي في حالة وفاة الموظف.

- فى حالة وجود قُصر ضمن الورثة، يجب إرفاق أرقام حساباتهم البنكية بموجب خطاب من النيابة الحسابية.

- قرار إنهاء الخدمة وصورة من إخلاء الطرف.

- صور الرقم القومي للمستحقين فى حالة رغبتهم فى تحويل المبلغ المستحق كحوالة بريدية أو بنكية أو خطاب من البنوك الذين يرغبون فى تحويل المبلغ المستحق لهم عليها، وموضح به إسم البنك – الفرع – رقم الحساب.

- التأكد من وجود مخالصة من المستحقين تؤخذ بمعرفة الشئون القانونية.