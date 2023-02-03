وزير المالية السوداني: القوى السياسية تسعى لتوحيد المواقف للخروج من الأزمة

قال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط السوداني، وزعيم حركة العدل والمساواة، إنّ القوى السياسية السودانية تسعى إلى توحيد مواقف المكونات الاجتماعية والسياسية للخروج من الأزمة، والوصول إلى إعلان سياسي يعالج كل القضايا محل الخلاف.

صياغة دستور يساعد الحكومة الانتقالية في إدارة البلاد

وأضاف «جبريل»، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، على هامش ورشة العمل التي تجمع عددًا من الأحزاب والتيارات السياسية السودانية المختلفة في القاهرة، تحت شعار «آفاق التحول للديمقراطية.. نحو سودان يسع الجميع»، أن القوى السياسية تسعى إلى صياغة دستور يساعد الحكومة الانتقالية في إدارة البلاد، ووضع برنامج سياسي للحكومة المقبلة يساعدها في تولي أمور البلاد.

القوى السياسية تعمل على الاتفاق على معايير محددة

وأوضح أن القوى السياسية تعمل على الاتفاق على معايير محددة، لجمع شمل السودان والتقدم إلى الإمام، وعدم التوقف في مرحلة الاضطراب الانتقالي، التي استمرت لفترة طويلة.

ونوه وزير المالية السوداني بأن كل مجموعة من القوى السياسية لديها أفكار، ونعمل على تجميع القوى وتوحيد المواقف وتجاوز نقاط الخلاف، لتكوين موقف موحد يدفع نحو الخروج من الأزمة الحالية.