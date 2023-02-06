3.6 مليون زائر لمعرض الكتاب في دورته الـ54

شهد اليوم الختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا جماهيرا كبيرا؛ ليصل عدد زوار المعرض اليوم إلى 319 ألفا و680 زائرًا، وبذلك يكون إجمالي زوار المعرض خلال 12 يوما من الفعاليات المتنوعة من المعرض 3 ملايين و609 آلاف و395 زائرا، وهو الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد بأرض المعارض الدولية في التجمع الخامس.

من جانبها، أشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بردود الأفعال الإيجابية إزاء معرض الكتاب في دورته 54، التي جسدت إيمان الدولة بقيمة العمل الثقافي، وقدرته على إحداث الوعي ومجابهة التحديات، إذ تُمثل هذه الدورة نُقطة فارقة في مسار حرص الوزارة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية من خلال عشرات الأنشطة والفعاليات التي حرصنا أن تكون ملامسة لقطاعات عريضة من الجمهور المصري، لا سيما الشباب الذين يمثلون 70% من نسيجنا المجتمعي، كما تعد مثالا حيا على تكاتف قطاعات ووزارات الدولة ومؤسساتها المتعددة لدعم ونشر الثقافة وقيم بناء الإنسان.

أهم الأحداث الثقافية

وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب لجهوده وفريق عمله، التي كانت سببا في خروج هذه النسخة من معرض بصورة تليق باسم مصر، وهذا النجاح الكبير في تجربته الأولى بتنظيم أهم الأحداث الثقافية إقليميًا ودُوليًا، كما ثمنت جهود القائمين على هذا التنظيم بجميع قطاعات وزارة الثقافة.

وزيرة الثقافة تشكر وسائل الإعلام

ووجهت الشكر لجميع وسائل الإعلام، التي أخذت على عاتقها نقل صورة حقيقية وصادقة للفعاليات والأنشطة والبرامج التي تضمنها المعرض، مُعربة عن إيمانها الكبير بالدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام بروافده المتعددة في تدعيم أُطر نشر الثقافة والفنون.