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معرض الكتاب

اختيار ‏النرويج ضيف شرف الدورة الـ 55 من معرض الكتاب رسميا

كتب:

إلهام زيدان
02:44 م | الإثنين 06 فبراير 2023
جانب من فعاليات المعرض

جانب من فعاليات المعرض

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اختيار دولة النرويج، ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، المقرر عقدها في يناير وفبراير 2024.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير الماضي، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي، وحلت المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني، ويختتم المعرض فعالياته مساء اليوم. 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.