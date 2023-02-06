مستشار الرئيس لـ إيمان الحصري: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أجرت ملايين العمليات مجانا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ساعدت فى إجراء عمليات للمواطنين الذين ليس لهم مشروع طبي وكذلك رفع المعاناة عن قطاع عريض من المرضى.

المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

وأوضح «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية DMC، أن إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار كان بشكل مجاني، وإدارة تلقي طلبات المرضى لتقديم الخدمة الطبية كانت في أفضل شكل ممكن، لافتا إلى أنه تمت ملايين الجراحات مجانا ومن بينها عمليات الأورام والقلب والقسطرة والمخ والأعصاب وزراعة الأعضاء.

الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو 2018.