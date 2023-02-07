«الوطن» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.. رابط مباشر

تنشر بوابة «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية التيرم الأول 2023، بعد اعتماد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون بنسبة نجاح بلغت 82.26%، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وتواصل بوابة «الوطن» تقديم خدماتها للطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، ومن بين ذلك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية التيرم الأول 2023، والتي يمكن للطلاب الحصول عليها من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية التيرم الأول

وهنأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2023، كما طالبهم بضرورة الإستمرار في التفوق الدراسي والاهتمام بالأنشطة الدراسية المختلفة، كما وجه الشكر لمسؤولي الشهادة الإعدادية وكل المراقبين والمشاركين في الإمتحانات بالمنوفية.

مراجعة دقيقة لنتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

من جانبه، أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية خضعت للمراجعة بدقة، وأن ضوابط تلقي التظلمات سيتم الإعلان عنها خلال غدا أو بعد غد.