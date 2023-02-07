حركة محليات جديدة وتنقلات بين نواب ومساعدي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، بالأمس، القرار رقم 177 لسنة 2023، بإجراء حركة محليات وتنقلات جديدة بين نواب ومساعدي رئيس مدينة كفر الشيخ.

أسماء حركة المحليات الجديدة في كفر الشيخ

وشمل قرار المحافظ، تكليف كل من عبد العزيز جمعة عبد العزيز حسن، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى شرق 1، وعوني فتح الله عبد الفتاح، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى شرق 2، وأحمد عبد الخالق أحمد الجوهري، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى غرب 1.

كما تضمَّن القرار، تكليف أيمن إبراهيم يوسف محمد، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى غرب 2، ورضا محمود رجب سلامة، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لـ«حياة كريمة»، ومحمد عطية عبد الرحيم، مساعداً لرئيس حي شرق للإشغالات والإزالات.

وشمل القرار أيضاً تكليف جلال مسعد بسيوني، مساعداً لرئيس حي شرق للنظافة والتجميل، وعمار عبد القادر الكرش، مساعداً لرئيس حي غرب للإشغالات والإزالات، وعبد الخالق مصطفى أبو عبيد، مساعداً لرئيس حي غرب للنطافة والتجميل.

حركة تكليفات وتنقلات جديدة

يأتي ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.