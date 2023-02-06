الناشرون العرب: الدورة الحالية من معرض القاهرة للكتاب فاقت كل التوقعات وحضور الجمهور تاريخي ومصر تدعم الجميع

عبر عدد من الناشرين العرب المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة الحالية، لأنها فاقت التوقعات.

وأكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن الدورة الحالية من من المعرض، وأنا أشرف أني عضو اللجنة العليا للمعرض، ممثلا للناشرين العرب، في ظل تواجد الجمهور المصري بشكل مكثف، مشيرا إلى أن الناشرين العرب تجاوبوا وقدموا خصومات تصل إلى 60% لرواد المعرض وتمكنا من التعامل مع متغيرات فرق العملات، والناشر العربي الذي قدم كتبت جيدا تمكن من تحقيق مبيعات متميزة في هذه الدورة.

وتابع: «تم الاستفادة من البرنامج المهنى التدريبي وبرنامج الترجمة الذي جرى تنظيمه ضمن فاعليات المعرض، والإقبال الجماهيري كان ضخما على زيارة المعرض وتجاوز 3 مليون زائر، ما يؤكد أن الثقافة المصرية بخير والقارىء المصري محب للقراءة والثقافة».

«منصور»: القراء صاروا كتابًا في غزة

وقال سمير منصور صاحب ومدير مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر بغزة في فلسطين، في تصريحات لـ "الوطن" إن هناك حضور قليل هذا العام للناشرين الفلسطينيين بسبب صعوبة الخروج بالكتب من فلسطين،

مضيفا: «أشارك في المعرض للمرة الثانية، بـ500 عنوان، وأحرص من خلال عملي بالنشر وتواجدي في المعارض الدولية على نشر الثقافة الفلسطينية والتأصيل والتأريخ لرموزها ما قبل عام 48، فضلا عن طباعة كافة التخصصات ومن بينها كتب غسان كنفاني».

وأوضح أنه من الصعب الخروج بالكتب من غزة، لذلك نطبع الكتب في القاهرة، وننطلق من مصر إلى جميع الدول، رغم إن لدينا الكثير من الإنتاج الثقافى، والقراء صاروا كتاب، مؤكدا أهمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي لأن عليه إقبال شديد من الأشخاص، ومن المؤسسات التي تأتي لشراء الكتب، وحركة البيع أفضل من العام الماضي بالنسبة لي.

وأضاف الناشر توني عبود مدير وصاحب المكتبة الشرقية بيروت، ودار المجالي في جناح واحد، أنه يشارك للمرة العشرين في معرض القاهرة، والبيع القطاعي قليل لأن أسعار الكتب كبيرة، ويعوض ذلك البيع بالجملة للمؤسسات والمكتبات المصرية والعربية، والمعرض في مجمله جيد بالنسبة، خصوصا مع زيادة الإقبال عليه والمعرض صار تحفة في التجمع الخامس، منوها بأن الناشر اللبناني استفاد في تسهيلات دفع إيجار الأجنحة بالعملة المصرية بدلا من الدولار مراعاة للظروف الحالية في بيروت.

وأضاف أن الوضع صعب في لبنان مع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية في لبنان، والناشر يعادل أموره على مدار العام من خلال معارض الكتب، وأبرزها معرض القاهرة الذي يتواجد به كل الناشرين والمكتبات.

«حداد»: كتب الأطفال مكلفة جدا

وقال موريس حداد من دار نشر الأردنية" ألف باء تاء ناشرون" المتخصصة في كتب الأطفال، أنه يشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة ، تحت مظلة ضيف الشرف، مشيرا إلى كتب الأطفال مكلفة جدا وتحتاج إلى عقل راقي يسمو بعقلية الطفل خاصة أن الأطفال هذه الأيام أصبحوا أكثر معرفة لتعاملهم مع التكنولوجيا.

وتابع: «نعمل في كتب مهارات العلوم والفكر الإسلامي والإنساني، فضلا عن سلسلة العلماء المسلمين، وتجربة التواجد في معرض القاهرة كانت رائعة وسنكررها العام المقبل، ومن أروع ما هو موجود عدد الزوار الهائل فضلا عن أن الشعب المصري محب للاطلاع على كل ما هو جديد».

وواصل: «رغم ارتفاع الأسعار قررنا أن منح خصم 25٪، على مشاركتنا المقدرة بـ 400 عنوان، وتواجد الاردن كضيف شرف كان فرصة طيبة للتبادل الفكري ونحن لا ننكر أن الثقافة المصرية هي الأساس للثقافة العربية وتواجدنا ييحي العلاقات الثنائية في هذا المجال».

وقال أحمد عمر من شركة سمارت أمازون للنشر والتوزيع الإماراتية، إنه يشارك للمرة العشرين في معرض القاهرة، وما يشجعهم على المشاركة ليس البيع وحسب ولكن الالتقاء بالمفكرين والمؤلفين والناشطين المصريين ذوي الحضارة الحضارة العريقة، لعمل عقود كتب تأليف مشتركة باللغة العربية والإنجليزية في المجالات التي تركز عليها وهي التراث التاريخي للعالم العربي والعالم العربي بشكل خاص خاص ، فضلا عن تطوير تعلم اللغات.

البيع والشراء كان متوازنا بين الجملة والقطاعي

وتابع: «البيع والشراء كان متوازنا بين الجملة والقطاعي رغم تأثر قطاع النشر في العالم تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية فضلا عن أزمة جائحة كورونا التي سبقتها، ونحن منشرحي الصدر بالقاهرة حتى لو جئنا إليها مشيا على الاقدام ونربح معرفة الشعب المصري أكثر في كل مرة »

وقالت ٱمنة سعيد صاحبة دار نشر آمنة من الاردن ومعها دار تموز سورية، إن المعرض هذا العام أفضل من المتوقع، والثقافة المصرية تدعم الناشرين من خلال تخفيض أسعار إيجار الأجنحة هذا العام.