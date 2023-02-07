الأرصاد: أمطار غزيرة ونشاط للرياح على بورسعيد اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس بورسعيد غدًا، مؤكدة أنه شديد البرودة وهناك نشاط كبير للرياح مع انتشار الغيوم، واحتمال سقوط أمطار غزيرة.

انخفاض شديد في درجات الحرارة غدا

وأوضح بيان الهيئة أنه سيسود انخفاض شديد في درجات الحرارة وموجة طقس باردة خاصة في الصباح الباكر، مع غيوم وأمطار غزيرة على شمال المحافظة.

وشهدت محافظة بورسعيد هدوء في الشوارع بسبب الطقس شديد البرودة والتزام الأهالي في منازلهم، كما شهدت الأسواق التجارية ركودًا في حركة البيع، وذلك بعد أن انخفضت درجات الحرارة في بورسعيد مساء أمس إلى 8 درجات مئوية، وبلغت سرعة الرياح 37 كم في الساعة.

تحذيرات لمرضى الربو

وحذرت الهيئة مرضى الحساسية والربو من النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة لتناسب مع انخفاض درجات الحرارة.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار

في سياق متصل، أكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد استمرار حالة الطوارئ بالحي وانتشار سيارات الفاكيوم والنافوري بالشوارع، لسحب مياه الأمطار، وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي.

وأوضح بكري أن عمال النظافة يقومون بعملهم بالتزامن من موجة الطقس البارد في مختلف مناطق الحي منها الحرية «الصغيرة» وبمحيط المعهد الأزهري، وذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة وأدوات ومعدات الحي تنفيذاً للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي.