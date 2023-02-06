توقف حركة الصيد في بورسعيد بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، طقسا شديد البرودة وغيوما كثيفة مع توقعات بسقوط الأمطار ضمن موجة الطقس التي تشهدها البلاد اليوم، وأثرت برودة الطقس على حركة المارة ووحركة البيع والشراء في الأسواق التجارية وسوق الأسماك.

وبلغت درجة الحرارة 9 مئوية، وبلغت نسبة توقعات سقوط الأمطار 56%، طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

توقف حركة الصيد ببورسعيد

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، توقف حركة الصيد اليوم، موضحا أن سرعة الرياح بلغت 93 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج تجاوز 6 أمتار، موضحا أن مراكب الصيد وصلت أمس، رصيف الميناءن ولن تستأنف حركة الصيد إلا بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح أن غرفة عمليات ميناء الصيد البحري تتابع على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية، تقلبات الطقس، وحال ارتفاع الأمواج عن 5 أمتار، ونشاط الرياح إلى أكثر من 18 كيلومتر في الساعة، يجري إغلاق الميناء حفاظا على الصيادين، محذرا صيادي الدهرا، من الدخول إلى عمق البحر لخطورة الصيد في هذه الأجواء.

إعلان حالة الطوارئ في حي المناخ

وأعلن دكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، حالة الطوارئ بالحي، لمواجهة الأمطار والطقس شديد البرودة، موضحا لـ «الوطن»، أن غرفة عمليات الحي تتابع على مدار الساعة حالة الطقس بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد.