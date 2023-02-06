التنمية المحلية: تنسيق مستمر بين شركات مياه الشرب والأحياء لسحب مياه الأمطار

تواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة متابعة رفع درجة الاستعداد والتعامل السريع مع التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الساعات الماضية.

وتلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية تقريرا بالإجراءات التي تمت للتعامل مع موجة الطقس التي تضرب البلاد حاليا، وهي كالتالي:

- تواصل مستمر بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعامل مع أي أزمات ومتابعة الموقف أولا بأول، ويجرى التنسيق مع عمليات مجلس الوزراء واستمرار أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع.

- تعرض بعض أحياء محافظة القاهرة إلى أمطار خفيفة، منها حي غرب مدينة نصر والسيدة زينب وحي غرب ودار السلام و المقطم والأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وبولاق ونشر المعدات لإزالة المياه.

- رفع تجمعات المياه من محافظة الإسكندرية، والتعامل مع الظروف المناخية، وارتفاع منسوب مياه الأمواج وزيادة عملية النحر فى قطاع سيدى بشر

- هبوط جزء من سور الكورنيش أدى إلى كسر فى الرصيف بطول 20 متر، وتقوم شركة قيام شركة المقاولون العرب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح كسر في جزء من رصيف كورنيش الاسكندرية بطول 20 مترا، مع وضع خرسانة لحماية السور مع توجيه مديرية الطرق بالعمل على إصلاح الرصيف ومواجهة الهبوط.

- وقف أعمال الملاحة في مواني البوغاز بالإسكندرية والبرلس بكفر الشيخ والعريش بشمال سيناء والسخنة بالسويس لمواجهة ارتفاع الأمواج والرياح.

- تعرضت بعض أعمدة الانارة للسقوط، ويجرى التعامل معها في شمال سيناء.

- التعامل مع أمطار غزيرة سقطت على مدن بكفر الشيخ، و أمطار متفاوتة على مركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح، فضلا عن أمطار خفيفة في بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية.

- التنسيق المستمر على مدار الساعة بين شركات مياه الشرب والصرف مع الأحياء لسحب مياه الأمطار وتطهير بالوعات تصريف المياه أولا بأول، والعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع دون أي اختناقات.

- إزالة تجمعات المياه بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

- التشديد على القيادات التنفيذية التواجد الميداني بالشوارع، لمتابعة التعامل مع أي أزمات نتيجة حالة الطقس وسقوط الأمطار.