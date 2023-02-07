نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2023 برقم الجلوس.. «ظهرت الآن»

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الأول برقم الجلوس، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ومراجعة الدرجات مراجعة دقيقة من قبل مسؤولي الكنترول، وفق توجيهات محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لكي يحصل كل طالب على حقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الأول

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول برقم الجلوس، متاحة الآن عبر موقع ديوان محافظة المنوفية، بعد اعتماد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية للنتيجة، موجها التهنئة لكل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في الترم الثاني وباقي السنوات الدراسية.

وأضاف «الفولي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023، ظهرت بعدتصحيح المواد ومراجعتها بشكل دقيق من قبل مسؤولي الكنترول في الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه شدد على أهمية المراجعة الدقيقة لكي يحصل كل طالب على حقه في الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2023 برقم الجلوس، من خلال رابط النتيجة من هنا، بعد اعتمادها رسميا من محافظ المنوفية، ويتاح الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع المحافظة أو من المدرسة المقيد بها الطالب، خلال 48 ساعة من تاريخ اعتماد النتيحة من قبل المحافظ.