«الصناعات الغذائية»: زيادة معدلات الإنتاج محليا رفعت نسب صادرات 2022

قال المهندس تميم الضوي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وهو ما يساهم بدوره في تحسين الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الزيادة في الصادرات بين عامي 2021، و2022، لها دلالة اقتصادية فهي مؤشر على زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، متوقعا زيادة معدل الصادرات في 2023 مع تحسن واردات المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

ارتفاع صادرات الأغذية 0.5%

واضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 4.1 مليار دولار، بنسبة نمو 0.5% عن عام 2021 خاصة وأنه كان هناك حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات الدقيق والمكرونة والفول وغيرها خلال عام 2022.

توقعات بارتفاع صادرات الغذائية في 2023

وأشار إلى أن معدلات الزيادة جيدة خلال هذه الفترة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة خلال 2023 مع تحسن واردات المواد الخام ومدخلات الإنتاج، فضلا عن إلغاء قرار حظر التصدير منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح أن زيادة الصادرات ستساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري من خلال جلب عملة صعبة للدولة وتوفير الدولار، وتحسين وضع المصدرين وزيادة أعدادهم وكذلك زيادة المنتجين وتوفير فرص عمل.

وأكد أن الزيادة في الصادرات بين عامي 2021، و2022، لها دلالة اقتصادية فهي مؤشر على زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، وأن المنتج المصري أصبح كافيا من ناحية الكم، وأصبح عالي الجودة من ناحية الكيف، وأصبح منافسًا في الأسواق الدولية.