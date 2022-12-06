رئيس «المجلس التصديري»: الصناعات الغذائية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة

قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية شهد نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مصر تحتاج لمزيد من الإنتاج من المنتجات الغذائية لسد الاحتياجات بجانب القدرة على التصدير.

مصر لديها سوق واعدة يجعلها الأفضل في الصادرات الغذائية

وأشار برزي، خلال معرض «فوود آفريكا 2022» بحضور كوكبة من رجال الصناعة، وسفراء بعض الدول المشاركة، والجهات الحكومية المختلفة ومنظمي المعرض، إلى أن مصر لديها سوق واعدة وموقع استراتيجي يجعلها الأفضل في عملية الصادرات الغذائية.

وأوضحت رنا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تشارك هذا العام في عديد من الأنشطة والفعاليات المنعقدة وعلى هامش معرض فوود أفريكا، مثل الجلسات الحوارية وتواجد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تسريع النمو وتحسين عمليات التشغيل من خلال «برنامج ازدهار»، وفاعليات عن تعزيز فرص المرة في التصنيع وبناء سلاسل قيمة تنافسية للمنتجين المصريين، إلى جانب المشاركة من جانب الغرفة في ورشة عمل خاصة بالغذاء الأخضر بالشراكة مع هيئة سلامة الغذاء.

وزير التموين: نركز على التنمية الزراعية والصناعية

وفي بداية حديثه، توجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالشكر لكل الحاضرين والعارضين في المعرض، معربا عن سعادته بما حققه المعرض من نجاح منذ بدايته وحتى الدورة السابعة والتي لا تقل عن تنظيمها عن أي معرض خارجى يقام خارج مصر.

كما أشار إلى أن التعاون المصري الأوروبي على درجة كبيرة من الأهمية في إطار النهوض بالمنتجات الغذائية بجانب الشراكات المصرية الإقليمية، بالتعاون مع الدول المجاورة مثل الإمارات التي تشارك كضيف شرف المعرض هذا العام. وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية بمشاركة الزوار الأفارقة في المعرض العام المقبل، نظرا لأن حضور المعارض يمثل أفضل طرق لتسويق المنتجات الغذائية المصرية.

ونوه بأن عملية التنمية المستدامة تأتي ضمن أهم أولويات مصر خلال الفترة الراهنة، من خلال التركيز على التنمية الزراعية والصناعية ودعمها بشكل كبير، للانطلاق إلى الخارج من خلال مثل هذه المعارض التي يشارك بها نحو 730 شركة من أكثر من 30 دولة، قائلا: «نشاهد الآن خطوة حقيقية في الوصول إلى تنمية الصناعات الغذائية المصرية».