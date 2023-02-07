هاني شاكر يعلن تأجيل حفل عيد الحب في سوريا حدادا على ضحايا الزلزال

أعلن الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إحياؤه في سوريا ضمن الاحتفالات بعيد الحب.

ونشر هاني شاكر مقطع فيديو يعلن من خلاله تأجيل حفله الغنائي وتقديم واجب العزاء في الشهداء والدعاء للضحايا بالعافية وعلق على الفيديو قائلا: «تأجيل حفل عيد الحب في سوريا إلى ميعاد لاحق.. حداداً على ضحايا الزلزال».

حفلات هاني شاكر في عيد الحب

وكان من المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر 3 حفلات غنائية بمناسبة عيد الحب في 3 دول مختلفة وهي مصر وسوريا ولبنان.