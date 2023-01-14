هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في عيد الحب بلبنان

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات عيد الحب في لبنان، وذلك بعد مجموعة الحفلات التي أحياها بلبنان ورفعت شعار كامل العدد.

ونشر الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بمناسبة عيد الحب يوم 11 فبراير في لبنان».

حفلات هاني شاكر في رأس السنة

وأحيا الفنان هاني شاكر مؤخرا، حفلين في لبنان كانا من ضمن احتفالات رأس السنة، وشهد الحفلين إقبالا جماهيريا كبيرا، وكان الأول بمصاحبة الفنانة ماريا إيليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، في فندق طلال بلازا، والثاني بصالة لاسال صيدا الرميلة في لبنان تحت قيادة المايسترو بسام بادور.