هاني شاكر: أحتفل بعيد الحب في 3 دول عربية

كشف الفنان هاني شاكر عن استعداداته للاحتفال بعيد الحب في ثلاث دول عربية خلال الفترة المقبلة وهي: مصر وسوريا ولبنان.

حفل هاني شاكر في دار الأوبرا المصرية

قال شاكر لـ«الوطن»: «هذا العام سأحتفل بعيد الحب في ثلاث دول عربية هي مصر وسوريا ولبنان، من المقرر أن أحيي حفل عيد الحب في مصر بدار الأوبرا المصرية في حفل غنائي كبير، سأحييه رفقة الفنانة جنات، أما هناك حفلتان في سوريا ولبنان».

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيحيي فيها حفلات عيد الحب في أكثر من دول عربية في وقت قصير، موجهًا شكره لكافة جمهوره في كافة الدول العربية.

هاني شاكر يحتفل بعيد الحب في سوريا ولبنان

كان الفنان هاني شاكر قد أحيا حفل صوت الارض طلال مداح اول امس فى السعودية وشاركه فى الحفل كلا من المملكة العربية السعودية، كل من محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبادي الجوهر، وعايض يوسف، وراشد الفارس، وطلال سلامة، وأصيل أبو بكر، وداليا مبارك ووعد

وقدم شاكر خلال الحفل اغنية «وردك يا زارع الورد» والتى قدمها مع الفنان اللبناني وليد توفيق.