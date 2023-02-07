وزير خارجية أمريكا: سنقدم إلى تركيا كل ما تحتاجه من مساعدات بسبب الزلزال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، انطلاق استجابة «واشنطن» الأولية للمساعدات.

زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فيما أسفر عن مصرع 2379 شخصا وإصابة و14483 آخرين في الجانب التركي و1440 وفاة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «واشنطن» ستقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى إبلاغ الولايات المتحدة بما تحتاجه «أنقرة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

طائرة عسكرية مجهزة تحت تصرف «أنقرة»

وكانت وزارة الدفاع البلجيكية، أعلنت في وقت سابق، وضع طائرة عسكرية مجهزة تحت تصرف «أنقرة» لنقل فرق الإغاثة.