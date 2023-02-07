وصول 70 طن مواد إغاثية من العراق إلى سوريا نتيجة الزلزال المدمر

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، وصول طائرة عراقية ثانية إلى «مطار دمشق الدولي» محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، فجر أمس الاثنين.

جسر جوي من العراق إلى سوريا

وأشارت الوكالة السورية الرسمية، إلى أن الطائرة العراقية محملة بـ 70 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر.

وكان مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق، عن إقامة جسر جوي إلى سوريا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها الدواء والوقود على خلفية الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد، فجر أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الشحنة الأولى من المساعدات انطلقت أمس الاثنين، مشيرا إلى انطلاق شحنات متتالية خلال اليومين المقبلين.

40 خبيراً من الدفاع المدني سيتم إرسالهم لمساعدة الجانب السوري

وأضاف مجيد، أن نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني سيتم إرسالهم لمساعدة الجانب السوري، فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية، لتقديم العزاء إلى الشعب السوري.